Un tiro con alzo a zero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tiro con alzo a zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RASOTERRA

Significato/Curiosita : Un tiro con alzo a zero

Per il tiro ad alzo zero, fino alla parabola che consente al proiettile di raggiungere la distanza (gittata) maggiore, idealmente 45° in realtà un po' di...

Tiqui-taca). questo stile di gioco è caratterizzato da ragnatele di passaggi rasoterra svolti con estrema calma, in modo da imporre il proprio possesso di palla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

