Tessuto per cravatte e foulard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto per cravatte e foulard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SETA

Significato/Curiosita : Tessuto per cravatte e foulard

Fatica per essere indossati. queste cravatte erano spesso legate da stringhe di foulard, disposte ordinatamente e arrangiate in modo da formare un fiocco...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi seta (disambigua). la seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con tessuto; cravatte; foulard; Un rigido tessuto di seta; Rivestimento in tessuto , copertura; Un tessuto pregevole; Lo è il tessuto più aderente; I pallini sulle cravatte e sui vestiti; Fabbriche di tessuti per cravatte ; Punteggiano cravatte ; I puntini sulle cravatte ; Le estremità del foulard ; La luminosità propria di camicie e foulard di seta; Cerca nelle Definizioni