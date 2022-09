Terreno dei climi freddissimi sempre gelato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terreno dei climi freddissimi sempre gelato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PERMAFROST

Significato/Curiosita : Terreno dei climi freddissimi sempre gelato

La prevalente posizione settentrionale del suo territorio, predominano i climi freddi e temperato-freddi; quasi ovunque il clima è soggetto a forte continentalità...

Il termine inglese permafrost (pron. /'pmfrst/; composto di perma(nent), "permanente", e frost, "gelato"), in italiano permagelo, designa un terreno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

