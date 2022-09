I sostegni delle vele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I sostegni delle vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PENNONI

Significato/Curiosita : I sostegni delle vele

Viene definito albero un palo verticale impiegato per il sostegno delle vele in una nave e in qualsiasi altro mezzo di trasporto a propulsione velica...

Angelo pennoni (gualdo tadino, 15 maggio 1922 – roma, 5 febbraio 1993) è stato un fotografo italiano. è stato uno dei più grandi fotografi di scena del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con sostegni; delle; vele; sostegni per cineprese; Lunghi e sottili sostegni ; sostegni ... amicali; sostegni per comici; Il casellario delle Parole Crociate; Si forma sul fondo delle botti; Una delle due Camere; Lakc sede delle Olimpiadi invernali 1932 e 80; vele __: nel gergo marinaro, orientate per sfruttare al meglio il vento; Un erba vele nosa; Un cavo per tendere le vele ; Il gran de filosofo che si avvele nò con la cicuta; Cerca nelle Definizioni