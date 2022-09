Sono pari nelle spine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nelle spine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PN

Significato/Curiosita : Sono pari nelle spine

spinea è un comune italiano di 27 698 abitanti della città metropolitana di venezia in veneto. fa parte del comprensorio del miranese, che comprende complessivamente...

Pressione nominale pn – codice vettore iata di pan american world airways pn – codice iso 3166-1 alpha-2 delle isole pitcairn pn – codice iso 3166-2:cv... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

