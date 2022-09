Sollevato in cima con funi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sollevato in cima con funi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISSATO

Significato/Curiosita : Sollevato in cima con funi

(randa o boma) e provvisto di un sistema di funi e carrucole alla sua sommità. il braccio può essere orientato in qualunque direzione per mezzo di cavi o...

Stendardo reale del regno unito è issato solo quando il re è presente; quando invece sua maestà non è a palazzo, è issata la union flag nelle residenze inglesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con sollevato; cima; funi; Risollevato nel morale; sollevato tramite carrucola; sollevato da un incarico o da un obbligo; Tiene sollevato il tallone; La cima del monte; Lo scrissero in cima alla Croce; In cima al trattore; Fra l ottava e la decima ; Lo sono le curve delle linee elettriche e dei cavi delle funi vie; Iniziali di Gifuni ; Una funi cella di pochi capelli; funi dei velieri;