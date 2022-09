Solido che finisce a punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solido che finisce a punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CONO

Significato/Curiosita : Solido che finisce a punta

^ a.c. milan comunicato ufficiale, su acmilan.com, 29 marzo 2012. url consultato il 5 settembre 2015. ^ milan venduto al cinese li yonghong: finisce l'era...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cono (disambigua). in geometria, il cono è un solido di rotazione che si ottiene ruotando un triangolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con solido; finisce; punta; solido a sei facce; Se ha i piedi d argilla, non è solido come sembra; Il solido a quattro facce, tutte triangolari; solido delimitato da n facce piane poligonali; Il primo finisce il 30 giugno; Il Medio finisce con la scoperta dell America; Così si definisce uno strafalcione televisivo; Da quelle mobili si finisce inghiottiti; Vi spunta l insalata; Può far perdere il treno...o l appunta mento; punta __: è mèta di chi vola a Palermo; La punta delle penne biro; Cerca nelle Definizioni