Serve per misurare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per misurare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : METRO

Significato/Curiosita : Serve per misurare

La bilancia idrostatica è un tipo di bilancia che serve per misurare la densità di un corpo, immergendolo in una soluzione a densità nota. sfrutta la relazione...

Altri significati, vedi metro (disambigua). il metro (simbolo: m, talvolta erroneamente indicato con mt o con ml come metro lineare) è l'unità base si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con serve; misurare; Dotare di tutto ciò che serve ; Un poderoso colpo di chi serve ; serve a contenere l acqua di un bacino idrico; serve per appendere gli abiti nell armadio; Recipiente dogato per misurare i cereali; Strumento per misurare l umidità; Lo strumento per misurare la rugiada notturna; misurare gli ingredienti; Cerca nelle Definizioni