Sciupare, consumare inutilmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sciupare, consumare inutilmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPRECARE

Significato/Curiosita : Sciupare, consumare inutilmente

Rivolgendolo a quelle persone per le quali non vale nemmeno la pena di sprecare parole di condanna: si deve solo andare oltre, soprassedendo in silenzio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con sciupare; consumare; inutilmente; sciupare il tempo; sciupare ; sciupare con l'uso; sciupare inutilmente; Usurare, consumare ; Frutti non estivi da consumare cotti; consumare il terzo pasto; consumare il pranzo; Insegue inutilmente Beep Beep per catturarlo; Estremamente e inutilmente compiaciute di sé; Consumato inutilmente ; inutilmente , per nulla;