Un rigido tessuto di seta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rigido tessuto di seta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TAFFETTÀ

Significato/Curiosita : Un rigido tessuto di seta

(anticamente: tafettà, taffettano, taffetano, tafettano) è un tessuto pregiato, tradizionalmente di seta. viene dal francese taffetas, a sua volta dal persiano...

Istituto dell'enciclopedia italiana. ^ http://www.etimo.it/term=taffetta su etimo.it ^ taffettà, su treccani.it. glossario di tessitura seta faille chiesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

