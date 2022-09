Quello di ferro non cuce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di ferro non cuce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FIL

Significato/Curiosita : Quello di ferro non cuce

Stai cercando il tipo di pasta, vedi ditali (pasta). il ditale è un piccolo oggetto usato per proteggere le dita mentre si cuce. si infila sul dito medio...

Lorda fil – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di fillmore, utah, (stati uniti) fil – codice iso 639-2 alpha-3 della lingua filippina fil – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

