Quello di Bajkonur è la più vecchia base di lancio di veicoli spaziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Bajkonur è la più vecchia base di lancio di veicoli spaziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : COSMODROMO

Significato/Curiosita : Quello di bajkonur e la piu vecchia base di lancio di veicoli spaziali

Esterno: per questo motivo il centro è chiamato spesso in tedesco wiege der raumfahrt («culla dei viaggi spaziali»). il centro, cosiddetto «impianto est»...

Altri file su cosmodromo di bajkonur (en) cosmodromo di bajkonur, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) cosmodromo di bajkonur... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

