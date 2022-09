11 profeta della statua di Donatello detta lo Zuccone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: 11 profeta della statua di Donatello detta lo Zuccone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ABACUC

Significato/Curiosita : 11 profeta della statua di donatello detta lo zuccone

donatello e nanni di bartolo, (1421) profeta (isaia), di donatello (1418-1420) donatello, malachia donatello e nanni di bartolo, zaccaria nanni di bartolo...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio, vedi abaco (nome). abacùc o abacucco (in ebraico: habaqquq, ; in greco: µßaµ; in latino:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

