Non ha bisogno di allungare il collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha bisogno di allungare il collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIRAFFA

Significato/Curiosita : Non ha bisogno di allungare il collo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giraffa (disambigua). la giraffa (giraffa brisson, 1762) è un genere di mammifero artiodattilo.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con bisogno; allungare; collo; bisogno sa di riposo; Quello telefonico ha bisogno di un prefisso; Ha bisogno delle lenti; bisogno se di medicazioni; allungare con l acqua; Fa allungare il passo; Può allungare i capelli; Il vero cognome di Carlo collo di; Prefisso che indica una ghiandola del collo ; È prezioso quello del collo ; Uccelli dal collo flessuoso;