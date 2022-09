Ha nipoti anche se non ha figli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha nipoti anche se non ha figli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ZIO

Significato/Curiosita : Ha nipoti anche se non ha figli

Grado (figli dei pro-prozii e cugini dei nonni), linea collaterale discendente di v grado (nipoti dei pronipoti, e nipoti dei cugini). la legge non riconosce...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zio (disambigua). gli zii, rispettivamente lo zio e la zia, corrispondono ai fratelli, alle sorelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con nipoti; anche; figli; Adora i nipoti ; Lo sono zii e nipoti ; I tre nipoti ni di Paperino; Le sono cari i nipoti ; Si può dire anche col capo; C è anche in Belgio; Li guidò anche Mossadeq; Poco in quantità ma anche in competenza; I preziosi figli di Cornelia; Un figli o di Isacco; Noto avvocato dei romanzi di Gianrico Carofigli o; figli o di Priamo che causò la guerra di Troia; Cerca nelle Definizioni