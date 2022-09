Microcircuito integrato per i computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Microcircuito integrato per i computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CHIP

Significato/Curiosita : Microcircuito integrato per i computer

Fornita da un microprocessore incluso nel microcircuito integrato, può essere paragonata ad un piccolo computer portatile altamente affidabile e inattaccabile...

"processore consolidato altamente integrato" chip (chromatin immunoprecipitations): immunoprecipitazione della cromatina chip – componente elettronico che integra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con microcircuito; integrato; computer; Il puntatore integrato nei pc portatili ing; Vende anche creme e integrato ri; Disintegrato nelle sue parti; Uno degli ingredienti più comuni negli integrato ri; computer Aided Design; Sulla tastiera del computer ; Sono fissi nei computer ; Passatempo al computer ; Cerca nelle Definizioni