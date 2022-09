Mettere in : offrire come premio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in : offrire come premio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PALIO

Significato/Curiosita : Mettere in : offrire come premio

premio nobel per la pace 1979 madre teresa di calcutta, al secolo anjezë gonxhe bojaxhiu [a'z 'gn bja'diu], per la chiesa cattolica santa teresa...

Il palio di siena è una competizione fra le contrade di siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. la "carriera", come viene tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

