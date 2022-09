Un metallo per curare i disturbi dell umore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo per curare i disturbi dell umore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LITIO

Significato/Curiosita : Un metallo per curare i disturbi dell umore

E classificato come uno dei disturbi dell'umore nell'edizione del 1980 del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali edito dall'american psychiatric...

Il litio (dal greco lithos, "pietra") è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha numero atomico 3 e simbolo li. è il secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

