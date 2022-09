Un mese in cui cadono le foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mese in cui cadono le foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OTTOBRE

Significato/Curiosita : Un mese in cui cadono le foglie

Festa dei nonni e il ricordo degli angeli custodi, che cadono entrambe il 2 ottobre; l'oktoberfest, in italiano comunemente detta «festa della birra», che...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ottobre (disambigua). ottobre è il decimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

