L invio di mail non volute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L invio di mail non volute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPAMMING

Significato/Curiosita : L invio di mail non volute

Se stai cercando altri significati, vedi spam (disambigua). lo spam (o spamming) indica l'invio, attraverso indirizzi generici non verificati o sconosciuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con invio; mail; volute; invio late, non alterate; invio burocratico; L invio d una pratica; L invio d una pratica; La sigla delle e-mail certificate; Le mail che infestano la posta elettronica; File inviati insieme a una mail ; Le e-mail più moleste e infestanti; Molto benvolute ; Civilmente poco evolute ; volute di fumo; Lo stile del capitello con le volute ;