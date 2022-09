Il gruppo di lingue unito all ugro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gruppo di lingue unito all ugro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FINNICO

Significato/Curiosita : Il gruppo di lingue unito all ugro

// venivano confuse (si pensa che ciò sia dovuto all'influenza delle lingue ugro-finniche, che non distinguono questi suoni); così, è stato trovato...

finnico relativo a lingua finlandese alfabeto finnico ugro-finnico sinonimo di finlandese popoli finnici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con gruppo; lingue; unito; ugro; Sono di origine ugro finnica; Gruppo etnico ugro -finnico ungherese; Il gruppo di lingue unito all'ugro