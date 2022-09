Fonte di luce intermittente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fonte di luce intermittente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FARO

Significato/Curiosita : Fonte di luce intermittente

In maniera intermittente, raggiungendo uno specchio posto a grande distanza che rifletteva la luce nuovamente verso la ruota. il raggio di ritorno, poiché...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi faro (disambigua). un faro è una struttura, in genere una torre, dotata alla sommità di un sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con fonte; luce; intermittente; È impiegata come fonte di energia rinnovabile; Ne è fonte la combustione di pvc; Spedizione come quella di Ciro che narrò Senofonte ; Una fonte di energia atomica di piccola taglia; Bello pulito, luce nte; Indossa l abito di luce ; Parte della fisica che studia la luce ; Così è la luce al buio; Febbre intermittente ; Astensione da cibo, c è quello intermittente ; Fanali a luce intermittente ; Guizzo muscolare intermittente ; Cerca nelle Definizioni