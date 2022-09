Si fissa per l inizio dell attacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fissa per l inizio dell attacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORA ICS

Significato/Curiosita : Si fissa per l inizio dell attacco

Citazioni di o su attacco di pearl harbor wikimedia commons contiene immagini o altri file su attacco di pearl harbor (en) attacco di pearl harbor, su...

Stai cercando altri significati, vedi x (disambigua). la x o x (chiamata ics in italiano) è la ventiquattresima lettera dell'alfabeto latino moderno e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con fissa; inizio; dell; attacco; È afflitto da fissa zioni; L Organizzazione che fissa la produzione di greggio; Un fissa to religioso; Indica una cifra non fissa ta; inizio d assemblea; Dare inizio ... come ad un incendio; È una linea che ha un inizio ma non una fine; inizio d istanza; Gli estremi dell assegno; La confusione dell a mischia; Un elemento dell a compagnia privo d iniziative; I versi dell a muta; Azioni di attacco ; attacco in cui si riduce il sangue verso un organo; Un attacco che può preludere all ictus; attacco improvviso della scherma; Cerca nelle Definizioni