Un filtro usato dal cuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un filtro usato dal cuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COLO

Significato/Curiosita : Un filtro usato dal cuoco

Creazione di un filtro lex capace di convertire l'inglese in "chefspeak" (linguaggio dello chef) nel 1992[senza fonte]. il filtro divenne presto un emblema...

"colo colo" rimanda qui. se stai cercando la creatura mitologica, vedi colo colo (mitologia). il club social y deportivo colo-colo, abbreviato in colo-colo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

