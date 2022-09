Le donne romane la indossavano sopra la tunica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le donne romane la indossavano sopra la tunica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STOLA

Significato/Curiosita : Le donne romane la indossavano sopra la tunica

Riguardavano la moda maschile: i germani indossavano corte tuniche (kyrtill) con cintura e brache in vista, mentre i romani continuavano ad indossare la tunica lunga...

La stola è un paramento liturgico utilizzato dai vescovi, dai presbiteri e dai diaconi della chiesa cattolica e di altre comunità cristiane di tradizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

