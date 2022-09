Dice la sua in una cabina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dice la sua in una cabina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELETTORE

Significato/Curiosita : Dice la sua in una cabina

cabina stessa. nelle recenti cabine telefoniche digito, le modalità di pagamento sono due in base alla tipologia di cabina telefonica. nelle cabine telefoniche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi elettore (disambigua). un elettore è colui che ha il diritto di esprimere il proprio voto in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con dice; cabina; FTSE, indice di Borsa; Si dice di serata priva di animazione; Si dice di un territorio privo di corsi d acqua; L indice dei carboidrati molto temuto dai dietologi; La cabina con l inginocchiatoio; Ha la cabina e il cassone; Un detergente nella cabina doccia; Dà luce alla cabina ; Cerca nelle Definizioni