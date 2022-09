Si dice di questioni che si trascinano da molto tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di questioni che si trascinano da molto tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANNOSE

Significato/Curiosita : Si dice di questioni che si trascinano da molto tempo

Marinella, con l'autista, e lo trascinano in un luogo appartato per giustiziarlo, ma vengono fermati a un posto di blocco; evento che salva la vita a lelluccio...

Ad multos annos (per molti anni) è una forma augurale in latino, di origine cristiana, usata nella liturgia e rivolta per tre volte dal vescovo consacrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

