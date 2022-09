Le costate di vitello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le costate di vitello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Le costate di vitello

Taurus costata di manzo vacca sacra vitello tagli di carne bovina altri progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario...

Base della pietanza consiste in nodini di vitello: infarinati e rosolati in burro e pancetta per pochi minuti, i nodini devono essere poi sfumati con vino...