Il colpo senza rimbalzo a tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colpo senza rimbalzo a tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOLEE

Significato/Curiosita : Il colpo senza rimbalzo a tennis

Metà del campo da gioco, non possa ribatterla dopo il primo rimbalzo (l'obbligo del primo rimbalzo è solo in risposta alla palla messa in gioco dalla...

Anche la cosiddetta demi-volee, ovvero una volee smorzata o no, dopo aver fatto toccare terra alla palla. entrambi i colpi di volée, così come lo smash, sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

