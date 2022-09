chirurgo: opera il cervello e la colonna vertebrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: chirurgo: opera il cervello e la colonna vertebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NEURI

Significato/Curiosita : Chirurgo: opera il cervello e la colonna vertebrale

Chiamano il medico dottore (doctor o dr.) e il chirurgo signore (mister o mr.). un pioniere della vera chirurgia fu ambroise paré (1510-1590), anatomista e chirurgo...

I neuri (in greco antico: e, trasl. neuròi) erano un'antica popolazione del nord europa citati per la prima volta da erodoto: secondo lo storico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con chirurgo; opera; cervello; colonna; vertebrale; Operazione da giardiniere o... da chirurgo ; Famoso neurochirurgo ; Passa bisturi e forbici al chirurgo ; L agire del chirurgo ; Un gruppo coeso e coopera nte di elementi; Lo uccide Tosca nell opera di Puccini; opera letteraria che mescola stili e linguaggi diversi; Il via all opera ; Centro del cervello con neuroni e sinapsi; Complicato e cervello tico; Utilizzare il cervello ; La... sostanza del cervello ; Le incolonna il contabile; La colonna principale; Scrivere in colonna ; L estremità della colonna ; In fondo alla colonna vertebrale ; Quella vertebrale ci fa stare in piedi; L ultimo tratto della colonna vertebrale ; Colpisce la colonna vertebrale ; Cerca nelle Definizioni