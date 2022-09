Breve corsa per scaldare il cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve corsa per scaldare il cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SGAMBATA

Significato/Curiosita : Breve corsa per scaldare il cavallo

Tutti di due frecce, del ferro e un bipenne, espone quelli per i tre migliori: un cavallo per il primo, faretra e frecce al secondo e al terzo un elmo argolico...

Giovanni sgambati (roma, 28 maggio 1841 – roma, 14 dicembre 1914) è stato un pianista e compositore italiano. nato da padre italiano e da madre inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con breve; corsa; scaldare; cavallo; Il Giovanni ex CT azzurro... in breve ; Gallone in breve ; Codice in breve ; Tratto autostradale lombardo inaugurato a luglio 20.. in breve ; Il film d animazione con le auto da corsa ; I metri d una corsa di fondo; Una corsa d allenamento per tenersi in forma; corsa ippica in cui il cavallo traina un carro; Accessorio tubolare per scaldare le mani; Li fa il cantante per scaldare la voce; La usa il fabbro per scaldare i metalli; Forno per riscaldare il metallo prima di lavorarlo; Tornado è il suo cavallo ; Un cavallo ... come il narvalo; Viene insaccata anche a forma di ferro di cavallo ; Un formaggio: __cavallo ; Cerca nelle Definizioni