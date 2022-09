Un area di parcheggio a tempo limitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un area di parcheggio a tempo limitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ZONA DISCO

Significato/Curiosita : Un area di parcheggio a tempo limitato

Esclusività nell'uso. il parcheggio commerciale è un'azienda pubblica o privata che fornisce spazi per il parcheggio contro il pagamento di un determinato canone...

Su disco seguendo uno schema di allocazione fisica ben definito in base al quale si può raggiungere la zona dove leggere/scrivere i dati sul disco. uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

