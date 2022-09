Ambiente in cui si deve far silenzio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ambiente in cui si deve far silenzio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BIBLIOTECA

Significato/Curiosita : Ambiente in cui si deve far silenzio

Altri significati, vedi silenzio (disambigua). con silenzio (dal latino silentium, derivazione di silere: "tacere, non far rumore") si intende la relativa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi biblioteca (disambigua). una biblioteca è un luogo, fisico o virtuale, finalizzato alla raccolta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

