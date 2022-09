Si allarga se c è una magra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allarga se c è una magra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GRETO

Significato/Curiosita : Si allarga se c e una magra

La portata variabile, si potranno distinguere alveo di magra, alveo di morbida e alveo di piena), delimitato dalle rive destra e sinistra (generalmente...

Sua economia nel suo periodo più fiorente. il santuario sorge presso il greto del fosso terminara, confine tra le diocesi di foligno e di spoleto, a circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con allarga; magra; Fa macchie che si allarga no; allarga to solo da un lato; allarga to grazie al calore; Come la gonna che si allarga verso il fondo; Malta edile che può essere magra o grassa; Termine gergale che indica una donna alta e magra ; magra , emaciata; magra e slanciata; Cerca nelle Definizioni