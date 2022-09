L albero la cui foglia compare nella bandiera canadese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L albero la cui foglia compare nella bandiera canadese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACERO

Significato/Curiosita : L albero la cui foglia compare nella bandiera canadese

Pubblici e privati americani. per la sua importanza, la foglia di quest'acero compare sulla bandiera del canada. l'albero ha una crescita iniziale piuttosto...

Sciroppo d'acero. tra gli aceri autoctoni più diffusi in italia i più comuni sono l'acero campestre, il napoletano, l'italico, l'acero d'ungheria, l'acero riccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

