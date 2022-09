Adunati in assemblea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adunati in assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIUNITI

Significato/Curiosita : Adunati in assemblea

Diritto di parola, di esprimere quindi la propria opinione alle adunate in assemblea, ottenendo in cambio il silenzio attento di tutti gli altri. jack organizza...

Editori riuniti, su editoririuniti.it. editori riuniti, in treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. editori riuniti, in dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con adunati; assemblea; Inizio d assemblea ; Di norma è l assemblea più anziana; La cronaca dell assemblea ; Apre l assemblea ; Cerca nelle Definizioni