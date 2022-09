Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : FAST FOOD

Significato/Curiosita : Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte

Fast food: locale senza servizio al tavolo che serve hamburger, patatine, pollo fritto, kebab. solitamente i clienti aspettano le pietanze in fila al banco...

Il fast food (espressione inglese, letteralmente "cibo veloce", in italiano è anche detta "ristorazione rapida") è un tipo di ristorazione originatasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

