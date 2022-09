Li guidò anche Mossadeq - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li guidò anche Mossadeq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRANIANI

Significato/Curiosita : Li guido anche mossadeq

Filo-sovietici di giungere al potere. tuttavia, quando il governo di mohammad mossadeq si avvicinò sempre più ai sovietici, gli stati uniti appoggiarono il colpo...

Cittadini iraniani emigrati all'estero, la maggior parte dopo la rivoluzione iraniana del 1979. queste stime non tengono conto degli iraniani che sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

