Si dice di un territorio privo di corsi d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un territorio privo di corsi d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AREICO

Significato/Curiosita : Si dice di un territorio privo di corsi d acqua

Fontanili che formano un vero e proprio groviglio idrico, sia per questioni legate ai lavori di canalizzazioni e di deviazione dei corsi d'acqua eseguite dall'uomo...

Con il termine bacino areico (o zona areica) si indica un territorio sulla cui superficie non scorrono fiumi, intesi nel loro significato specifico di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con dice; territorio; privo; corsi; acqua; L indice dei carboidrati molto temuto dai dietologi; Teme il codice ; Si dice di fatto incidentale; Indice di Massa Corporea; Terra __, territorio dell Antartide rivendicato dalla Francia; territorio costiero dell India; Incorporare un territorio o una città; territorio della Francia sud-orientale; Il tipico copricapo marocchino privo di tesa; privo , in particolare di aspetti negativi; È privo di cittadinanza; Farmaco del tutto privo di sostanze attive; Percorsi tranviari; Percorsi formativi; Si dice di una zona che è priva di corsi d acqua; I rischi corsi dagli intrepidi; Rendere asciutto, liberando dall acqua ; Serve a contenere l acqua di un bacino idrico; Lo stato gassoso dell acqua ; Lo stato gassoso dell acqua ; Cerca nelle Definizioni