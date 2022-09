Tecnicamente sono foreste controllate dall uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnicamente sono foreste controllate dall uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOSCHI

Significato/Curiosita : Tecnicamente sono foreste controllate dall uomo

Alla "trilogia del signore degli anelli"; questo, però, è un termine tecnicamente sbagliato, dal momento che il libro fu scritto e concepito come un unicum:...

boschi sant'anna – comune italiano in provincia di verona boschi – frazione di ferriere in provincia di piacenza boschi – frazione di travacò siccomario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con tecnicamente; sono; foreste; controllate; dall; uomo; tecnicamente sono foreste controllate dall uomo; sono robot dalle sembianze umane; Tecnicamente sono foreste controllate dall uomo; Stretti come possono esserlo dei pantaloni; sono così le giornate noiose; Tecnicamente sono foreste controllate dall uomo; Vaste foreste della Francia; L orso più diffuso nelle foreste americane ing; Intralciano l avanzare nelle foreste tropicali; Tecnicamente sono foreste controllate dall uomo; Consente frenate controllate ; Alimentazioni controllate ; Collere incontrollate ; Famoso writer inglese dall identità sconosciuta; I gemelli nati dall uovo di Leda; Sono robot dall e sembianze umane; Famoso writer inglese dall identità sconosciuta; Tecnicamente sono foreste controllate dall uomo ; Quello a pesi fu il primo inventato dall uomo ; Con Bacco e tabacco riduce l uomo in cenere; uomo politico spagnolo del 600; Cerca nelle Definizioni