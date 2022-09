Sono robot dalle sembianze umane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono robot dalle sembianze umane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANDROIDI

Significato/Curiosita : Sono robot dalle sembianze umane

(biotipo costituzionale). l'androide è un essere artificiale, un robot, con sembianze umane, presente soprattutto nell'immaginario fantascientifico. in taluni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi android (disambigua). android è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da google...

