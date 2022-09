Serve per appendere gli abiti nell armadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per appendere gli abiti nell armadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRUCCIA

Significato/Curiosita : Serve per appendere gli abiti nell armadio

Nella casa per appendere il cappello a quel suo chiodo sino a quando i proprietari, esasperati, gliela rivendettero a buon prezzo. appendere (le scarpe)...

Cercando la politica italiana, vedi chiara appendino. la gruccia (dal germanico krukkja, al plurale grucce), chiamata anche appendino, appendiabiti, o attaccapanni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con serve; appendere; abiti; nell; armadio; La serve tta più famosa della Commedia dell Arte; serve a deresponsabilizzare qualcuno; .serve al cittadino per accedere ai servizi online; serve per il riscaldamento; Ragazza... da appendere ; L asta scanalata per appendere la tenda scorrevole; Se sono funghi non vanno bene per appendere ; appendere i panni per farli asciugare; abiti con il cordiglio; Crea abiti ; Vestito di abiti particolarmente poveri e logori; Si dice di abiti sacerdotali; Insieme a pinne ed occhiali, per Edoardo Vianell o; Stampati, scolpiti nell a memoria; Schiava nell harem di un sultano ottomano; Interpreta Irina Derevko nell a serie tv Alias; Pannello d armadio ; Ai lati dell armadio ; Si mette nell armadio contro le tarme; È mobile nell armadio ; Cerca nelle Definizioni