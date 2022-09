È quasi una rima, se non fosse per le consonanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È quasi una rima, se non fosse per le consonanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSONANZA

Significato/Curiosita : E quasi una rima, se non fosse per le consonanti

Medievali una rima italiana si potrebbe definire sempre "cara" quando vi siano tre consonanti prima dell'ultima vocale, il gruppo massimo di consonanti ammesso...

Distinguere diversi tipi: assonanza semplice, quando coincidono soltanto le vocali (diffidi = audivi; rasone/colore) assonanza della sola tonica, quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

