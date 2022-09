Pietra preziosa di colore viola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra preziosa di colore viola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMETISTA

Significato/Curiosita : Pietra preziosa di colore viola

Creati di nuovi. a seconda delle caratteristiche della pietra si sceglie un taglio che ne esalti determinate qualità, che possono essere il colore o la...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ametista (disambigua). l'ametista è una varietà violacea di quarzo, spesso associata a rocce... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con pietra; preziosa; colore; viola; pietra d oro; pietra preziosa azzurrognola; Blocchetto di pietra eruttiva per pavimentazioni stradali; pietra ornamentale gialla; Quella d oro è molto preziosa ; Pietra preziosa azzurrognola; Rivestire di una gialla e preziosa patina; Pietra preziosa azzurra; Un colore ... prezioso; Il colore del tavolo da biliardo; Un colore e un fiore; Uno strato di colore ; Tinta azzurro-viola cea; Inviola te, non alterate; Ortaggi viola cei; Le viola zioni delle leggi;