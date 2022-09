Non prende fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non prende fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IGNIFUGO

Significato/Curiosita : Non prende fuoco

Il fuoco e, in particolar modo, per incendiare il naviglio avversario e difendere posizioni strategiche sulle mura. l'espressione "fuoco greco" non è riscontrata...

Un materiale è definito ignifugo (dal latino ignis, fuoco) se non infiammabile oppure se possiede caratteristiche grazie alle quali viene molto ridotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

