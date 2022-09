Il levriero originario della Gran Bretagna ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il levriero originario della Gran Bretagna ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : WHIPPET

Significato/Curiosita : Il levriero originario della gran bretagna ing

Mark a whippet. il whippet è una razza canina britannica riconosciuta dalla fci (standard n. 162, gruppo 10, sezione 3). la storia del whippet è relativamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

