È costituita da piccolissimi calcoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È costituita da piccolissimi calcoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E costituita da piccolissimi calcoli

renella, nome con cui viene identificata una tipologia di calcolosi renale caratterizzata dalla presenza di cristalli di dimensioni molto ridotte renella...