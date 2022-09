Così è una colpa di poco conto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è una colpa di poco conto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VENIALE

Significato/Curiosita : Cosi e una colpa di poco conto

Scoprendo che le aveva teso una trappola per conto di paturnia, il quale la minacciò con un coltello attribuendole la colpa per cui arloc non avrebbe voluto...

(en) peccato veniale, su internet movie database, imdb.com. (en) peccato veniale, su allmovie, all media network. (en, es) peccato veniale, su filmaffinity... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con così; colpa; poco; conto; così è detta con sprezzo un abitazione indecorosa; così le olive ripiene di carne e fritte; Sono così le giornate noiose; così è la lingua parlata a Samarcanda; Castigata per una colpa commessa; Ne è fatta la coda di chi si sente in colpa ; Per Vasco era colpa sua; La colpa , se ho torto; È detta così l oca poco intelligente; poco ... ortodosso; Un componimento scolastico poco più che mediocre; poco frequenti; Pagato come un conto ; Concludono il racconto ; Si muovono conto rcendosi; Lo è un conto in banca; Cerca nelle Definizioni