Condivide un confine con gli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condivide un confine con gli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MESSICO

Significato/Curiosita : Condivide un confine con gli stati uniti

Dell'afghanistan, mentre condivide anche un confine marittimo con l'oman. ^ confina a nord con la tanzania, il malawi e lo zambia, a est con il canale di mozambico...

Stai cercando altri significati, vedi messico (disambigua). coordinate: 23°n 102°w / 23°n 102°w23; -102 il messico (in spagnolo: méxico; in nahuatl: mexihco)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con condivide; confine; stati; uniti; Piattaforma web per condivide re i viaggi in auto; Permette di condivide re foto via Internet; La capacità di condivide re i sentimenti di un altro; Disposizione a condivide re emozioni; Città tedesca al confine francese; Al confine tra due stati; La barriera al confine fra stati; Antica città iraniana al confine con l Azerbaigian; Quello emostati co evidenzia le vene; Concernente tutti gli stati musulmani; Nato nel... più lungo degli stati sudamericani; La città degli stati Uniti patria della musica grunge; La città degli Stati uniti patria della musica grunge; Una sigla del basket negli Stati uniti ; Negli Stati uniti soccer. in Inghilterra _; Insetti muniti di pungiglione; Cerca nelle Definizioni