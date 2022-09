Le cellule base del sistema nervoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cellule base del sistema nervoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEURONI

Significato/Curiosita : Le cellule base del sistema nervoso

Cellulare che costituisce il tessuto nervoso, il quale concorre alla formazione del sistema nervoso, insieme alle cellule della neuroglia e al tessuto vascolare...

Anche i neuroni di tipo i e ii del golgi. neuroni pseudounipolari: se sembrano presentare un solo tipo di prolungamento. essi derivano da un neurone oppositopolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Anche i neuroni di tipo i e ii del golgi. neuroni pseudounipolari: se sembrano presentare un solo tipo di prolungamento. essi derivano da un neurone oppositopolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022